Актриса и певица Дженнифер Лопес без парика и скороткими волосами заметно преобразилась

Популярная актриса, певица и владелица собственного бренда косметики – 51-летняя Джей Ло привыкла быть на публике идеальной. Ее образы всегда должны соответствовать ее стилю. Многие годы Лопес доказывает, что не колет ботокс, однако скрывает, что носит парики.

В действительности, уже многие знают о том, как Дженнифер скрывает свои естественные волосы. Все потому что они уже не такие густые, как хотелось бы, в некоторых местах просматривается седина, полностью отсутствует блеск. У звезды даже есть дома целая комната, полностью посвященная парикам.

А вот на одном из селфи Лопес не так давно блеснула образом без накладных прядей и показала свою короткую прическу. Пусть и простая укладка, она все же подчеркнула звездный блеск. Лицо Лопес даже стало выглядеть моложе, что заметили в сети:

«С такими волосами, теперь это ребенок 👶🏻; какая прекрасная женщина😍; Такие волосы короткие 😯; великая редкость настоящая Джен; Привет, красавица, женись на мне; Такая красивая и милая, какая малішка все такие; лицо молодеет; несравненная любовь Дженни; Выглядит очаровательно; это прекрасный не токсичный человек с вечно молодым лицом; вечная любовь к прекрасной Джен», - отвечают фанаты.

Плоский живот с кубиками пресса, подтянутые бедра и сильные накачанные руки. Руки являются своеобразной фишкой знаменитости. Как можно заметить на еще одном фото, усилий она не пожалела для такой фигуры. Ведь именно руки считаются главной проблемной зоной у многих девушек.

«Когда я качаю руки, чувствую себя суперженщиной». И, похоже, это правда. На фото хорошо видно, как Лопес подкачала не только формы, но и привела в идеал сильные руки. В приталенном узком платье Дженнифер даже сделала на них акцент.

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