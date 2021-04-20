Колишня солістка групи " НеАнгели", Слава Камінська, заінтригувала заявою, позуючи на фото в ліжку

Зовсім недавно група з багаторічним стажем "НеАнгели" оголосила про свій розпад. І обидві дівчини-Слава і Віка – часу даремно не втрачають, тепер обидві зірки активно просувають сольні кар'єри. Рудоволоса красуня і мама двох дітей Слава Камінська не тільки успішно випустила кліп на пісню "911", яку раніше представила. Вона вже готує нову музичну композицію.

Кадрами зі зйомок сама Слава поділилася зовсім недавно і відразу ж звернула увагу на себе завдяки сміливому і несподіваному образу. Так, зокрема, мова йде про образ, який Камінська використовувала під час роботи.

Позуючи в ліжку в тонкому розкритому халаті і акуратному червоному білизна з витонченим дизайном, зірка кокетливо посміхалася на камеру, поки їй допомагали привести в порядок волосся.

"Вгадайте, чим ми займаємося⁉️ Другий трек вже скоро-скоро...🤪 » ,- пише Слава під фото.

Шанувальники відповіли відразу: "для онліфанс знімаєте ?🤨 ; Жуйку з волосся дістаєте? 😍 🔥 ; Створюєте кліп🔥; клас жд чекаю з нетерпінням 👏; яка ж красива😍; знімаєте кліп; Ну ти з * ксі-матуся.)❤; Реклама білизни; робите укладку😂; витягує жуйку з волосся?».

До цього зірка стала ділитися знімками з відпочинку. Так, в одному з останніх постів Слава блиснула фігурою в червоному купальнику з сіточкою.

На знімку Слава позувала, стоячи в басейні. Виставивши оголене стегно і посвітивши "буйками" - пишним бюстом під прозорою сіточкою. Завершили образ красива пов'язка на голові і гарний макіяж. Співачка тримала в руках банку газованої води і бургер.

"Порадьте якийсь серіал ️ ️ ніколи не дивилася, але дуже хочеться 😃", - поділилася Слава.

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