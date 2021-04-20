Популярна українська співачка Настя Каменських підняла бікіні, показуючи фігуру на відпочинку

Відправившись на відпустку в Мексику з близькими, Настя часу даремно не втрачає і активно знімає контент для нового шоу. При цьому зірка встигає поніжитися на узбережжі і показати свою фігуру в модних купальниках, які взяла з собою.

Примітно, що в свою тривалу поїздку Каменських вирушила без чоловіка, але з подругами. Тому зараз Настя ні в чому собі не відмовляє і підкорює чоловіків вельми зухвалими образами.

Не так давно на пляжі схудла Настя в леопардовому купальнику насолодилася видом курортної зони. Причому не забула зірка потягнути за лямки бікіні, поки позувала. Виставивши ноги вперед, Каменських відразу привернула увагу до себе. На думку захоплених чоловіків, дівчина знає, що їй треба, щоб нею захопилися:

"Красуня🔥яка красива жінка; Ногііі😍 🔥; шалено бажана!!; Ти ідеал будь-якого чоловіка!!🔥 ; Ноги як у Кендалл 😍; ти, Настя, все таки молодець; яка ти Настя все таки молодець! ось що потрібно мужикам?)) правильно, показувати періодично їм свої принади)); прекрасна фігура. Чекаємо нові фотки; Просто "Караул"; Ноги довгі.ах ці брови в розліт"»

Як відомо, нещодавно Настя взялася за зйомки власного реаліті-шоу»дівчатка рулять". Для цього вона вирушила до Мексики, а компанію їй склали її подруги: дружина співака Аня Андрійчук-Завгородня, а також менеджери NK – Ілона Пашкевич і Валерія Коваль. У новому пості Каменських показала, як вона з дівчатками розслаблялася в поїздці.

Так, на новому фото подружки вчотирьох вмостилися на ліжко. При цьому, Андрійчук розслаблено лежить на ліжку, а інші сидять над нею.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

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