Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, викликала заздрість новими кадрами

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, показавши, як насолоджується відпочинком на березі океану на Гаваях.

Внучка Ротару, як відомо, ось уже як кілька років живе та вчиться у Нью-Йорку. Дівчина переїхала до США з Лондона, де закінчила два класи старшої школи і зараз навчається дизайнерському ремеслу в «Парсонс». Крім навчання Соня активно веде свій б'юті-блог, а також ділиться кадрами з особистого життя.

Зокрема нещодавно дівчина вирішила відпочити від міської суєти, відправившись в мальовничий куточок ближче до океану, гір і тропіків.

На опублікованих кадрах внучка Ротару позувала в бікіні на піщаному пляжі. Через ракурс і гру світла та тіней, здається, що на ній нічого немає. На першому з них, чорно-білому знімку, дівчина заходить у воду, блиснувши стрункою фігуркою. На іншому фото Соня розслабилася на пісочку, підставивши сонечку свої спокусливі вигини й округлості. Неймовірні пейзажі, а також юна краса дівчини, безумовно, справляють враження. Шкода, що в "сторіз" немає можливості коментувати, інакше шанувальники моделі тут же засипали б її компліментами.

Раніше ми розповідали, внучка Ротару подала хороший приклад, мотивуючи підписників зайнятися спортом, особливо напередодні літа. Дівчина показала кадри з тренажерного залу. Вона була в чорному мікротопі та вузьких лосинах, здивувавши пружними формами без натяку на целюліт.

"Щоденні вправи терміном на 10 днів починаються сьогодні. Хто зі мною?", - запитала вона у користувачів, отримавши майже стовідсоткове схвалення. - "Рада бачити, що багато хто з вас приєднаються".

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