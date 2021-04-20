Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, вызвала зависть новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, показав, как наслаждается отдыхом на берегу океана на Гавайях.

Внучка Ротару, как известно, вот уже как несколько лет живет и учится в Нью-Йорке. Девушка переехала в США из Лондона, где окончила два класса старшей школы и сейчас обучается дизайнерском ремеслу в «Парсонс». Кроме учебы Соня активно ведет свой бьюти-блог, а также делится кадрами из личной жизни.

В частности недавно девушка решила отдохнуть от городской суеты, отправившись в живописный уголок поближе к океану, горам и тропикам.

На опубликованных кадрах внучка Ротару позировала в бикини на песчаном пляже. Из-за ракурса и игры света и теней, кажется, что на ней ничего нет. На первом из них, черно-белом снимке, девушка заходит в воду, сверкнув стройной фигуркой. На другом фото Соня расслабилась на песочке, подставив солнышку свои соблазнительные изгибы и округлости. Невероятные пейзажи, а также юная красота девушки, безусловно, производят впечатляющий эффект. Жаль, что в "сториз" нет возможности комментировать, иначе поклонники модели тут же засыпали бы ее комплиментами.

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару подала хороший пример, мотивируя подписчиков заняться спортом, особенно в преддверии лета. Девушка показала кадры из тренажерного зала. Она была в черном микротопе и узких лосинах, изумив упругими формами без намека на целлюлит.

"Ежедневные упражнения сроком на 10 дней начинаются сегодня. Кто со мной?", - спросила она у пользователей, получив почти стопроцентное одобрение. - "Рада видеть, что многие из вас присоединятся".

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