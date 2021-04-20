Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру на пляжі

У свій 51 рік артистка має чудовий вигляд, адже вона ретельно стежить за собою, передає Politeka.net. Співачка правильно харчується, займається спортом, а також користується хорошими засобами для догляду.

Зовнішність Джей Ло ідеальна, саме тому вона може дозволити собі різні наряди і хвалитися формами, де б не була.

Так, цього разу співачка записала відео на пляжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Красуня приймала сонячні ванни, при цьому знімаючи свої вигин в білому купальнику.

Зірка показала красиві стегна тонку талію, а потім піднесла камеру до обличчя, також посвітивши грудьми в глибокому декольте.

Джей Ло примружилася, спрямувавши очі до сонця.

"Пляжний день", - підписала вона відео.

"Бажаю всім вдалого тижня 🤍",- написали автори поста в одній з фан-груп.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 300 переглядів і багато коментарів.

"Вам потрібен справжній домініканець", "Люблю тебе", "дуже красива", "прекрасна", "я дуже сильно люблю тебе", "нехай Бог благословить вас назавжди", " я хочу зустрітися з тобою і сфотографуватися. Ти супер красива👏 👏", "ти та, якою хочеться завжди милуватися", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, днями стало відомо, що Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес офіційно розлучилися. Пара довго працювала над відносинами, але в підсумку все було марно.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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