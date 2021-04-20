Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру на пляжі
У свій 51 рік артистка має чудовий вигляд, адже вона ретельно стежить за собою, передає Politeka.net. Співачка правильно харчується, займається спортом, а також користується хорошими засобами для догляду.
Зовнішність Джей Ло ідеальна, саме тому вона може дозволити собі різні наряди і хвалитися формами, де б не була.
Так, цього разу співачка записала відео на пляжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Красуня приймала сонячні ванни, при цьому знімаючи свої вигин в білому купальнику.
Зірка показала красиві стегна тонку талію, а потім піднесла камеру до обличчя, також посвітивши грудьми в глибокому декольте.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Українців зобов'яжуть утримувати батьків, у Мінсоці розкрили нові правила: "Доведеться платити за..."
54-річна Сумська винесла на загальний суд фото в стилі грецької богині: "Ну, навіщо вам це потрібно?"
Українці отримають виплати до 4500 гривень: кому варто поквапитися до 5 травня
"У кімнаті були хлопчики 6 і 9 років": розправа в Києві потрясла країну, душогубу винесли вирок
Джей Ло примружилася, спрямувавши очі до сонця.
"Пляжний день", - підписала вона відео.
"Бажаю всім вдалого тижня 🤍",- написали автори поста в одній з фан-груп.
За 20 хвилин публікація зібрала понад 300 переглядів і багато коментарів.
"Вам потрібен справжній домініканець", "Люблю тебе", "дуже красива", "прекрасна", "я дуже сильно люблю тебе", "нехай Бог благословить вас назавжди", " я хочу зустрітися з тобою і сфотографуватися. Ти супер красива👏 👏", "ти та, якою хочеться завжди милуватися", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, днями стало відомо, що Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес офіційно розлучилися. Пара довго працювала над відносинами, але в підсумку все було марно.
Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".
Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".