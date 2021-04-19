Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес після розриву з нареченим показала своє справжнє кохання
Як відомо, останні чотири роки Культова знаменитість зустрічалася з бейсболістом Алексом Родрігесом. Пара виховувала разом дітей від попередніх стосунків і навіть планувала узаконити свої стосунки, проте їхнє весілля постійно переносилося.
Втім, врешті-решт відносини Лопес і Родрігеса не витримали випробувань, що випали на їх долю: днями пара оголосила про розставання.
Ця новина викликала ажіотаж серед шанувальників актриси, проте деякі з них вирішили розбавити ситуацію гумором. Так, на одній з фан-сторінок Лопес в Instagram показали справжнє кохання зірки.
Фанати опублікували два фото, на яких красуня сидить в якомусь закладі. На ній біла блузка з дуже глибоким декольте.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить
51-річну Дженніфер Лопес підловили на вулиці в міні-топі і лосинах: як зараз виглядає зірка
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Влад Яма екстрено звернувся до українців через стан легендарного Чапкіса: "Давайте всі разом..."
На першому знімку зірка просто дивиться вниз, а ось на другому з явним задоволенням відкушує шматок піци.
"Це історія кохання", - йдеться в підписі до знімка.
Фанати Лопес тут же відреагували на пост.
"Завжди красива Дженніфер", "Вау, що за історія любові до піци. Смачного, красуня", "Джейло, тобі варто якийсь час побути самотньою", "солодка і чарівна", - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "Молоді позаздрять".
Як повідомляла Politeka, 51-річну Дженніфер Лопес підловили на вулиці в міні-топі і лосинах: як зараз виглядає зірка.
Також Politeka писала, що 51-річна Лопес у вузькій сукні показала саму накачану частину тіла: спекотні кадри.