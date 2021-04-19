Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес після розриву з нареченим показала своє справжнє кохання

Як відомо, останні чотири роки Культова знаменитість зустрічалася з бейсболістом Алексом Родрігесом. Пара виховувала разом дітей від попередніх стосунків і навіть планувала узаконити свої стосунки, проте їхнє весілля постійно переносилося.

Втім, врешті-решт відносини Лопес і Родрігеса не витримали випробувань, що випали на їх долю: днями пара оголосила про розставання.

Ця новина викликала ажіотаж серед шанувальників актриси, проте деякі з них вирішили розбавити ситуацію гумором. Так, на одній з фан-сторінок Лопес в Instagram показали справжнє кохання зірки.

Фанати опублікували два фото, на яких красуня сидить в якомусь закладі. На ній біла блузка з дуже глибоким декольте.

На першому знімку зірка просто дивиться вниз, а ось на другому з явним задоволенням відкушує шматок піци.

"Це історія кохання", - йдеться в підписі до знімка.

Фанати Лопес тут же відреагували на пост.

"Завжди красива Дженніфер", "Вау, що за історія любові до піци. Смачного, красуня", "Джейло, тобі варто якийсь час побути самотньою", "солодка і чарівна", - пишуть люди в коментарях.

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