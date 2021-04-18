Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, поділилася кадром з ніжним образом на пляжі

Багато років струнка красуня Алессандра Амбросіо працювала ангелом в Victoria's Secret. Навіть після пологів вона в рекордно короткі терміни повинна була різко схуднути через контракт, щоб повернутися до роботи. Тепер зірка знає, як доглядати за собою і як тримати себе у формі.

Цього разу відома красуня показала, як виглядають на її думку ідеальні вихідні в колі близьких. У той же час Амбросіо змогла захопити і вдалим пляжним цибулею. Позуючи в купальному комплекті, що складається з топа і спідниці на одній зав'язці, модель підкреслила ідеальність своїх форм.

«Я виглядаю краще, ніж до появи дітей, хоча мені довелося дійсно поборотися. З тих пір у мене сайкл по понеділках, пілатес по середах і йога по п'ятницях. Іноді здається, що є речі важливіші тренування, але їх немає. Адже немає нічого важливішого за здоров'я", - підмітила одного разу модель.

Як видно, вона має дивовижне тіло, заради якого все ще активно працює в спортзалі.

"Веселощі на вихідних ... 🌸 💫 🌴 💖Які вихідні, яке місце, яка атмосфера !!!"- захопилася Алессандра.

Фанати також відреагували:

"Дивовижний день!!! ✨ 🎉 🌸; дуже красиво і незвично; найкрасивіша людина😍; благословенна 💕; Деуса 🔥; хотів би я бути там ...; прекрасна і струнка красуня😍 😍; рідні вихідні; захватыв захоплююча Краса🔥; як розпустилася квітка🌷; чудовий вид; елітний клас!».

Відзначимо, раніше Алессандра отримувала великі контракти, завдяки яким увійшла до списку найбільш високооплачуваних моделей за рейтингом Форбс. Зараз 40-річна зірка веде соціальні мережі, де радує цікавими образами

Як видно, дівчина опублікувала фото дівчина позувала яскравих топіках і шортах. Образ Алессандра доповнила стильними окулярами, показавши на декількох фото свою красу.

Нагадавши, екс-ангел Victoria's Secret у вбранні з безсоромними вирізами здивувала кожним вигином

Також Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret змусила насолоджуватися кожним вигином в міні-бікіні

А ще Politeka повідомляла, що екс-ангел Victoria's Secret звела з розуму підтягнутим тілом в образі розпусної зайчика