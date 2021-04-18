Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поделилась кадром с нежным образом на пляже

Многие годы стройная красотка Алессандра Амбросио работала ангелом в Victoria’s Secret. Даже после родов она в рекордно короткие сроки должна была резко похудеть из-за контракта, чтобы вернуться к работе. Теперь звезда знает, как ухаживать за собой и как держать себя в форме.

В этот раз известная красотка показала, как выглядят по ее мнению идеальные выходные в кругу близких. В то же время Амбросио смогла восхитить и удачным пляжным луком. Позируя в летнем комплекте, состоящем из топа и юбки на одной завязке, соединяющейся на животе, модель подчеркнула идеальность своих форм.

«Я выгляжу лучше, чем до появления детей, хотя мне пришлось действительно побороться. С тех пор у меня сайкл по понедельникам, пилатес по средам и йога по пятницам. Иногда кажется, что есть вещи поважнее тренировки, но их нет. Ведь нет ничего важнее здоровья», — подметила однажды модель.

Как видно, она имеет удивительное тело, ради которого все еще активно трудится в спортзале.

«Веселье на выходных ... 🌸💫🌴💖Какие выходные, какое место, какая атмосфера !!!» - восхитилась Алессандра.

Фанаты также отреагировали:

«Удивительный день!!! ✨🎉🌸;очень красиво и необычно; Самый красивый человек😍 всем бы так выглядеть в 40; благословенная 💕; Деуса 🔥; Хотел бы я быть там ...; прекрасная и стройна красавица😍😍; Родные выходные;🔥 Захватывающая красота 🔥; как распустившийся цветок🌷; Великолепный вид; Элитный класс!».

Отметим, ранее Алессандра получала большие контракты, благодаря которым вошла в список самых высокооплачиваемых моделей по рейтингу Форбс. Сейчас 40-летняя звезда ведет социальные сети, где радует интересными образами

Как видно, девушка опубликовала фото девушка позировала ярких топике и шортах. Образ Алессандра дополнила стильными очками, показав на нескольких фото свою красоту.

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