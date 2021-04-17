Відома модель Емілі Ратаковски з'явилася на прогулянці в укороченій майці, дивуючи фігурою

Супермодель трохи більше місяця тому вперше стала мамою, тому припинила на час модельну діяльність і присвячує час дитині. Зараз 29-річна красуня практично не з'являється в мережі, тому в її профілі в Instagram всього пара нових фото.

У той же час фотографи активно стежать за моделлю. Не так давно під час прогулянки Емілі сфотографували після походу по магазинах. Ратаковскі в Білій короткій майці, вільних джинсах і укороченою світло-сірій кофті не стала приховувати випирає після пологів живіт.

Шанувальники вирішили згадати, як сама зірка виглядала рік тому, коли перефарбувалася з ефектною шатенки в блондинку і влаштувала собі відпочинок практично в такому ж стилі, що і зараз. Струнка модель, як видно, навіть через місяць після пологів виглядає дуже добре і незабаром схудне знову, повертаючи колишню форму.

Раніше на фан-акаунті з'явився кадр з Ратаковскі, що позує в максимально сміливому образі. На фото Емілі позувала в кофті, яку вирішила задерти, показуючи животик. Образ Ратаковскі завершила чорна білизна з тонкими лямками, яка вдало акцентувала увагу на струнких ногах.

"Це фото зробило мій день, гарного вівторка", "класно виглядаєш"," Ти мій світ, навіть так стройняжка неймовірна"," Ти моя любов"," ось які персики"," у тебе гарні очі, все більше нагадують вечір"," я хочу твої персики"," ти неймовірно красива, просто ідеальний ангел", - відповідають шанувальники.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні