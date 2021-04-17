Известная модель Эмили Ратаковски появилась на прогулке в укороченной майке, удивляя фигурой

Супермодель чуть больше месяца назад впервые стала мамой, поэтому прекратила на время модельную деятельность и посвящает время ребенку. Сейчас 29-летняя красотка практически не появляется в сети, поэтому в ее профиле в Инстаграм всего пара новых фото.

В то же время фотографы активно следят за моделью. Не так давно во время прогулки Эмили сфотографировали после похода по магазинам. Ратаковски в белой короткой майке, свободных джинсах и укороченной светло-серой кофте не стала скрывать выпирающий после родов живот.

Поклонники решили вспомнить, как сама звезда выглядела год назад, когда перекрасилась из эффектной шатенки в блондинку и устроила себе отдых практически в таком же стиле, что и сейчас. Стройная модель, как видно, даже через месяц после родов выглядит очень хорошо и вскоре похудеет снова, возвращая прежнюю форму.

Ранее на фан-аккаунте появился кадр с Ратаковски, позирующей в максимально смелом образе. На фото Эмили позировала в кофте, которую решила задрать, показывая животик. Образ Ратаковски завершило черное белье с тонкими лямками, которое удачно акцентировало внимание на стройных ногах.

"Это фото сделало мой день, хорошего вторника", "Классно выглядишь", "ты мой мир, даже так стройняжка невероятная", "Ты моя любовь", "Вот какие персики", "у тебя красивые глаза, все больше напоминают вечер", "Я хочу твои персики", "Ты невероятно красивая, просто идеальный ангел", - отвечают поклонники.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини