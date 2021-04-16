Співачка Настя Каменських влаштувала запальні танці з подружками на відпустці в Мексиці

Знімаючи реаліті-шоу в Мексиці, а також влаштовуючи собі перезавантаження, Настя вирішила ділитися максимальною кількістю інформації з фанатами. Проте, не обходиться і без роликів, створених виключно заради розваги.

Наприклад, нещодавно Настя влаштувала день танців на пляжі в маленькому чорному бікіні з подружками. Разом з ними Каменських танцювала перед камерою на тлі чистого пляжу. Захопившись своїми танцями, Настя ледь не втратила купальник, смикнувши зав'язки, на яких тримався верх бікіні.

Також Каменських вже помітила, що дуже щаслива проживати такі важливі, глибокі, іноді складні і трепетні моменти поруч з близькими.

"Нам так важливо було наповнитися, щоб продовжувати відчувати багатогранність світу і відображати його в кожній з нас🙏 адже в жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів» - зробила висновок Каменських у себе в Instagram.

Тепер майже кожен день Настя показує інтригуючі кадри з відпочинку, хвалиться фігурою і дивує неординарними витівками. Цього разу на сонному ранковому фото Настя в простому тоненькому халатику вирішила покрасуватися перед фанатами.

Фанати відразу відповіли: «Настюх, ти найкраща; Звичайно; Дуже❤️; Так🔥😍 Запальничка; Ураааааа❤️; Папайя 🤤🤤🤤; Дуже 😍; Доброго ранку солодка❤; Дуже🔥;Так дуже❤;Дуже красива🔥; схоже черга вишикувалася випуски дивитися; Фотка а на ній красуня😍😍; Красуня🔥; Композиція на столі за Фрейдом?».

Нагадаємо, що задоволена Каменських в крихітній сукні обтягнула самі соковиті місця:"Ну розкішна бейба".

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