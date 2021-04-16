Певица Настя Каменских устроила зажигательные танцы с подружками на отпуске в Мексике

Снимая реалити-шоу в Мексика, а также устраивая себе перезагрузку, Настя решила делиться максимальным количеством информации с фанатами. Тем не менее, не обходится и без роликов, созданных исключительно ради развлечения.

К примеру, недавно Настя устроила день танцев на пляже в маленьком черном бикини с подружками. Вместе с ними Каменских сплясала перед камерой на фоне чистого пляжа. Увлекшись своими танцами, Настя едва не потеряла купальник, дернув завязки, на которых держался верх бикини.

Также Каменских уже подметила, что очень счастлива проживать такие важные, глубокие, иногда сложные и трепетные моменты рядом с близкими.

«Нам так важно было наполниться, чтобы продолжать чувствовать многогранность мира и отражать его в каждой из нас🙏 Ведь в женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств» - сделала вывод Каменских у себя в Инстаграм.

Теперь почти каждый день Настя показывает интригующие кадры из отдыха, хвастается фигурой и удивляет неординарными выходками. В этот раз на сонном утреннем фото Настя в простом тоненьком халатике решила покрасоваться перед фанатами.

Фанаты сразу ответили: «Настюх, ты лучшая; Конечно; Очень❤️; Так🔥😍 Зажигалочка; Ураааааа❤️; Папайя 🤤🤤🤤; Очень 😍; Доброе утро сладкая❤; Очень🔥;Да очень❤;Очень красивая🔥; похоже очередь выстроилась выпуски смотреть; Фотка а на ней красотка😍😍; Красотка🔥; Композиция на столе по Фрейду?».

Напомним, что довольная Каменских в крошечном платье обтянула самые сочные места: "Ну роскошная бэйба".

Как сообщала Politeka, раздетая Настя Каменских устроила обжигающие танцы с экс-женой Позитива: "Давай уже...".

Также Politeka писала, что "сбежавшая" от Потапа Каменских поддалась искушению на отдыхе: "А где ваше обручальное кольцо?".