Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, вразила формами в червоному купальнику з сіточкою
Після розпаду групи "НеАнгели" Слава Камінська і її екс-колега Вікторія Смеюха почали будувати сольні кар'єри, повідомляє Politeka.net. До слова, остання вже випустила кліп на пісню "911".
Після цього зірка стала ділитися знімками з відпочинку. Так, в одному з останніх постів Слава блиснула фігурою в червоному купальнику з сіточкою.
На знімку Слава позувала, стоячи в басейні. Виставивши оголене стегно і посвітивши "буйками" - пишним бюстом під прозорою сіточкою.
Завершили образ красива пов'язка на голові і гарний макіяж.
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Співачка тримала в руках банку газованої води і бургер.
"Порадьте якийсь серіал ️ ️ ніколи не дивилася, але дуже хочеться 😃", - поділилася Слава.
За годину публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів. В основному, користувачі мережі радили серіали, але деякі робили компліменти зірці і відзначали продукти у неї в руках.
"Хід королеви", "Коли ви останній раз їли бургер з колою?😂", " Ти не ти, коли голодний 😂", " в її очах🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Слава Камінська прокоментувала розпад групи тим, що їм з Вікторією Смеюхою «стало тісно», а рішення було прийнято з продюсером Юрієм Нікітіним.
"У Юри більше немає ні можливості, ні бажання нами займатися. Це нам оголосив Юрій. Хоча це було спільне рішення, ми йшли до цього всі", - поділилася артистка.
Нагадаємо, Камінська в шкірі козирнула принадами, показавши, що робитиме після розпаду "НеАнгелів": "Ти ж мати!".
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська з " НеАнгелів "зважилася показати обличчя після пластики без макіяжу:" ось уже 13 років...".
Також Politeka писала, Схудла Камінська показала нову себе, з" неангелами "покінчено назавжди:" з прем'єрою!".