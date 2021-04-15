Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, впечатлила формами в красном купальнике с сеточкой
После распада группы "НеАнгелы" Слава Каминская и ее экс-коллега Виктория Смеюха начали строить сольные карьеры, сообщает Politeka.net. К слову, последняя уже выпустила клип на песню "911".
После этого звезда стала делиться снимками с отдыха. Так, в одном из последних постов Слава сверкнула фигурой в красном купальнике с сеточкой.
На снимке Слава позировала, стоя в бассейне. Выставив оголенное бедро и посветив "буйками" - пышным бюстом под прозрачной сеточкой.
Завершили образ красивая повязка на голове и красивый макияж.
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Певица держала в руках банку газировки и бургер.
"Посоветуйте какой-то сериал ☺️ Никогда не смотрела, но очень хочется 😃", - поделилась Слава.
За час публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев. В основном, пользователи сети советовали сериалы, но некоторые делали комплименты звезде и отмечали продукты у нее в руках.
"Ход королевы", "Когда вы последний раз ели бургер с колой?😂", " Ты не ты, когда голодный 😂", "В её глазах🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Слава Каминская прокомментировала распад группы тем, что им с Викторией Смеюхой «стало тесно», а решение было принято с продюсером Юрием Никитиным.
"У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Это нам объявил Юрий. Хотя это было совместное решение, мы шли к этому все", - поделилась артистка.
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