Знаменита модель Емілі Ратаковскі в дитинстві була такою ж красунею, як і зараз

Супермодель звикла чути на свою адресу різні коментарі зі звинуваченнями в тому, що вона зробила пластику, причому не одну і просто це приховує, соромлячись того факту, що з нею працювали косметологи. Сама Емілі не раз відзначала, що нічого з собою такого не робила і не збиралася.

Шанувальники Емілі вирішили згадати з цього приводу, як же дівчина виглядала в дитинстві, до слави, популярності в мережі і своєї роботи моделлю. Схоже, красуня завжди була такою з народження.

Емілі-досить пізня дитина: на момент народження батькам її виповнилося 45 і 39 років відповідно. Росла маленька Емілі без телевізора, але часто подорожувала по Європі. З раннього дитинства Емілі займалася балетом, захоплювалася акторською грою.

Після школи та університету Емілі вирішила зосередитися на кар'єрі професійної моделі, закінчила художню гімназію і почала активно просуватися до мети. Як видно, з народження Емілі володіла прекрасною зовнішністю і нічого не змінювала в собі.

Не так давно Емілі народила сина, якого відразу показала в Instagram і розповіла, як з батьком дитини назвала малюка. Через кілька тижнів Емілі навіть влаштувала публічне годування немовляти, розкривши жилет і викликала інтерес: як же виглядає фігура моделі після пологів?

Ратаковскі відповіла на найголовніше питання в Instagram завдяки новим фото і відео.

"О мій 🔥; хіба ти місяць тому не народжувала жінка ?!; Це післяпологове тіло !? Якого біса !? Дійсно !? 😩 ; Симпатичний принт. Не можу повірити, що у тебе тільки що народилася дитина; це пост-дитина ??? 😱 ; Почекай, хіба у тебе не народилася дитина ?!; Прокляття! Навіть після цієї дитини ти чертовски мініатюрна!; Я б не повірив, що у неї є дитина», - пишуть в мережі.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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