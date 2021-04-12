Знаменита модель Емілі Ратаковскі в червоному купалньіке підкреслила достоїнства кращим образом

Після того, як Емілі народила первістка, увага фанатів підвищена до дівчини, яка завжди володіла прекрасною фігурою і навіть могла собі дозволити не займатися спортом. За словами Емілі, їй дуже пощастило з генами.

На фан-акаунтах в Instagram шанувальники з радістю діляться кращими фото супермоделі, що позує в бікіні. Як можна помітити, їй правда пощастило, адже такий плоский живіт далеко не кожен може отримати навіть з активними тренуваннями.

У червоному купальнику з високою посадкою Емілі виглядала ще більш розкутою і стильною. А без макіяжу і зачіски образ був навіть екзотичним у своїй природності.

Емілі не втомлюється повторювати, що заняття в залі навівають на неї дику нудьгу. В якості альтернативи вона вибирає будь-яку фізичну активність на свіжому повітрі. Також зірка дотримується досить суворої дієти, в основі якої — овочі, крупи і нежирне м'ясо з морепродуктами. Перед відповідальними заходами модель, як правило, сідає на сокову дієту.

Не так давно сама Ратаковскі показала, як милується з чоловіком на сімейному знімку, заодно також засвітивши живіт. А але другому кадрі Емілі влаштувала фотосесію прямо у ванній в одній розкрито сорочці, показуючи живіт і доглядаючи за шкірою голови перед камерами.

Фанати відразу відповіли:

"Мужик, ти можеш допомогти мені знайти пульс? ❤ ; Дивно🌟 натурально і гаряче; чудово ❤️; Красиво. Чудово виглядає там Емілі👌; випадання волосся через 3-4 місяці після пологів-це, мабуть, явище; розумні слова солодкі такі. Як тільки дитина вийде на світ і ви припиніть годувати грудьми, волосся випаде!».

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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