Американська модель і актриса Емілі Ратаковски у білому купалньике підкорює фігурою на пляжі
Популярна модель кожним своїм чином привертає увагу до себе, завдяки стрункій і доглянутій фігурі. При цьому дівчина не тільки може з гордістю заявити, що може собі дозволити не займатися спортом, але ще і порушує дієту. Втім, це навіть не позначається на її фігурі.
У білому маленькому купальнику дівчина виглядала вельми привабливо, а бронзовий тон її шкіри без шіммеров, блиску і інших уходових коштів виглядав ідеально. Емілі дуже пишається своєю зовнішністю і щоб її не зіпсувати фактично завжди позує на фото з розпущеним волоссям, без макіяжу і прикрас.
Так як образи Емілі прості, вона також не бажає зіпсувати свій вигляд невдалим макіяжем, через те, що багато відтінків їй просто не підходять, Ратаковскі навіть не користується помадою.
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А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях. На знімку можна помітити, як Ратаковскі тримає в руках келих.
"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово🧡 🧡; мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті🍈 🍈», - відповідають фанати.
Нагадавши, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами.
А ще Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання.
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі в піджаку навстіж похвалилася ідеальною фігурою.