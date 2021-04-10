Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в белом купалньике покоряет фигурой на пляже

Популярная модель каждым своим образом привлекает внимание к себе, благодаря стройной и ухоженной фигуре. При этом девушка не только может с гордостью заявить, что может себе позволить не заниматься спортом, но еще и нарушает диету. Впрочем, это даже не сказывается на ее фигуре.

В белом маленьком купальнике девушка выглядела весьма привлекательно, а бронзовый тон ее кожи без шиммеров, блеска и других уходовых средств смотрелся идеально. Эмили очень гордится своей внешностью и чтобы ее не испортить фактически всегда позирует на фото с распущенными волосами, без макияжа и украшений.

Так как образы Эмили простые, она также не желает испортить свой вид неудачным макияжем, из-за того, что многие оттенки ей просто не подходят, Ратаковски даже не пользуется помадой.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях. На снимке можно заметить, как Ратаковски держит в руках бокал.

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно🧡🧡; Мам, ладно! 😂🙌; так красиво!!; вкусный день прям; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе 🍈🍈», - отвечают фанаты.

Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.

А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.

Также Politeka сообщала, что Ратаковски в пиджаке нараспашку похвасталась идеальной фигурой.