Українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", знялася в новій фотосесії в стильному образі

Після народження другої дитини Сента постаралася досить швидко скинути зайве, щоб бути в формі. Завдяки завзятості зірка навіть перемогла в танцювальному шоу. Однак, як запевняє співачка, дієти і суворі обмеження на ній не працюють.

За словами зірки також, будь-яка дієта-це стрес для організму. Тому, прийнявши рішення кардинально міняти раціон в будь – яку сторону, - слід бути обережним і пройти консультацію з фахівцем.

І, як видно по фото 33-річної знаменитості, при правильному підході немає нічого неможливого. Смуглоліцая красуня з плоским животом дійсно захоплює своїм виглядом після пологів.

"За своїми відчуттями можу сказати, що кето - не зовсім моє. Збалансоване, правильне, низьковуглеводне харчування (і, при бажанні, інтервально голодування) - наше все», - раніше підмітила Санта.

33-річна красуня постійно стежить за своєю фігурою і продовжує радувати ідеальними параметрами. Красуня не забуває і про соціальні мережі, в яких активно публікуєте фото, радуючи сотні тисяч українців своїми образами.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну що за Божественна дівчина!", Красуня, це ж незаконно бути такою!", "Шикарно виглядаєте, за зовнішнім виглядом ніби вага менше ніж 60 кг", " тільки спосіб життя і ніяких дієт. Інакше всі старання короткочасні".

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

Як повідомляла Politeka, розслаблена Дімопулос з " Танців з зірками "розвалилася на дивані, вразивши визнанням:"Мені подобається...".

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