Украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", снялась в новой фотосесии в стильном образе

После рождения второго ребенка Сента постаралась довольно быстро сбросить лишнее, чтобы быть в форме. Благодаря упорству звезда даже победила в танцевальном шоу. Однако, как уверяет певица, диеты и строгие ограничения на ней не работают.

По словам звезды также, любая диета – это стресс для организма. Поэтому, приняв решение кардинально менять рацион в любую сторону, – следует быть осторожным и пройти консультацию со специалистом.

И, как видно по фото 33-летней знаменитости, при правильном подходе нет ничего невозможного. Смуглолицая красотка с плоским животом действительно восхищает своим видом после родов.

«По своим ощущениям могу сказать, что кето – не совсем мое. Сбалансированное, правильное, низкоуглеводное питание (и, при желании, интервально голодание) – наше всё», - раньше подметила Санта.

33-летняя красотка постоянно следит за своей фигурой и продолжает радовать идеальными параметрами. Красотка не забывает и о социальных сетях, в которых активно публикуете фото, радуя сотни тысяч украинцев своими образами.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну что за божественная девушка!", Красотка, это ж незаконно быть такой!", "Шикарно выглядите, по внешнему виду как будто вес меньше чем 60 кг", "Только образ жизни и никаких диет. Иначе все старания кратковременные".

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".

Как сообщала Politeka, расслабленная Димопулос из «Танців з зірками» развалилась на диване, впечатлив признанием: "Мне нравится…".

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