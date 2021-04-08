Фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардашьян у свій 41 рік може похвалитися ідеальною зовнішністю

Зірка побалувала своїх шанувальників сміливими знімками у ванній, передає Politeka.net. Відомо, що красуня всіляко підтримує молодість, тому її фігура й обличчя без зморшок можуть тільки захоплювати.

Кортні - найстарша з усіх сестер Кардашьян-Дженнер, а відомо, що це сімейство прагне до ідеальної зовнішності, користуючись послугами косметологів і хірургів.

У мережі кажуть, що Кортні регулярно вколює собі ботокс, завдяки чому її обличчя гладке, а брови злегка піднялися.

Крім того, зірка ніколи не приховувала, що робила збільшення грудей. Також красуня зменшила спинку і кінчик носа, скорегувала за допомогою контурної пластики філерами губи, вилиці і підборіддя.

Модель з гордістю показує свої спокусливі форми. Так, на одних з останніх знімків Кортні позувала біля дзеркала в ліфчику, відчинивши сорочку.

Модель розпустила довге волосся, а макіяж з акцентом на очі завершив образ.

За годину публікація зібрала майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.

"Волосся дивовижне", " я тут, щоб нагадати вам, що потрібно чистити зуби!", "Так жарко«,» це дуже чарівно«,» Дерзай, королево«," Ти виглядаєш так красиво🤍»," Вау«,» Моя принцеса Діснея«," Кортні, ти моя улюблена Мінні", " серйозно, ти з віком тільки молодієш! З кожним роком все краще! Боже мій🙌 😍", - написали користувачі мережі.

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