Фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян в свой 41 год может похвастаться идеальной внешностью

Звезда побаловала своих поклонников смелыми снимками в ванной, передает Politeka.net. Известно, что красотка всячески поддерживает молодость, поэтому ее фигура и лицо без морщин могут только восхищать.

Кортни - самая старшая из всех сестер Кардашьян-Дженнер, а известно, что это семейство стремится к идеальной внешности, пользуясь услугами косметологов и хирургов.

В сети говорят, что Кортни регулярно колит себе ботокс, благодаря чему ее лицо гладкое, а брови слегка приподнялись.

Кроме того, звезда никогда не скрывала, что делала увеличение груди. Также красотка уменьшила спинку и кончик носа, скорректировала с помощью контурной пластики филлерами губы, скулы и подбородок.

Модель с гордостью показывает свои соблазнительные формы. Так, на одних из последних снимков Кортни позировала возле зеркала в лифчике, распахнув рубашку.

Модель распустила длинные волосы, а макияж с акцентом на глаза завершил образ.

За час публикация собрала почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

"Волосы потрясающие", "Я здесь, чтобы напомнить вам, что нужно чистить зубы!», «Так жарко», «Это очень прелестно», «Дерзай, королева», «Ты выглядишь так красиво 🤍», "Вау", «Моя принцесса Диснея», «Кортни, ты моя любимая Минни", "Серьезно, ты с возрастом только молодеешь! С каждым годом все лучше! Боже мой 🙌😍", - написали пользователи сети.

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