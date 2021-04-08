Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і розповіла про подорож

Як пише Politeka.net, Міла завдяки своїм ефектним формам змогла привернути увагу українців, беручи участь у безлічі проектів. Красуня обожнює подорожувати і показувати свої гордість в провокаційних декольте.

"Всім доброго дня. З ранку сніг, дощ, а у мене на душі сонечко. А чому? Тому що я відлітаю в Домінікану", - сказала у відео Міла.

Красуня цього разу показала себе в чорних штанях, джинсовій куртці і світлій майці з великим декольте. Кузнєцова нафарбувала яскраво губи, одягла вушка, а доповнила образ цікавим перукою.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Бомбіта".

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Як можна помітити на її новому відео, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка всіляко підкреслює 15-й розмір бюста.

У бірюзовій кофті з вирізом на грудях Кузнєцова пограла руками на камеру, влаштовуючи спокусливий «танець» з кокетливим заграванням.

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