Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, зняла пікантний ролик з несподіваним виглядом

Пишнотіла модель звикла до критики своїх форм, що не дивно, адже Міла відмовляється худнути. Кузнєцова заявляє, що відповідати параметрам краси не збирається і їй набагато більше подобається виглядати ось так, ніж бути худою і обмежувати себе.

Незважаючи на це, Міла догляд за собою ніколи не закидала – вона регулярно відвідує спортзал, займається і намагається підтримувати вагу в тій нормі, яка їй комфорту. Проте, приховувати форми Міла також не збирається. Як можна помітити на її новому відео, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка всіляко підкреслює 15-й розмір бюста.

У бірюзовій кофті з вирізом на грудях Кузнєцова пограла руками на камеру, влаштовуючи спокусливий «танець» з кокетливим заграванням. Втім, оцінили відео шанувальники по-своєму:

"Мама що не говорила пальці і всяку гидоту в рот не тягнути!!!!; Nice lovely ❤; Nice baby; Дорогенька ну ти як завжди шикарно виглядаєш😍 красуня❤️; Неймовірно круто вийшло😍 Шалене відео, умничка👏; Дуже круте відео у вас вийшло 🔥; Так знаємо гарна красива😊👍; Вауу🔥😍 Мила, це відео просто бомба💣💥 красуня❤️❤; Пальці в рот і все пройде; Нащо тобі такі великі, а?😂»

Також Міла опублікувала фото, де гуляла по столиці. На кадрі Міла позувала в стильному спортивному костюмі. Красуня розстебнула кофту, демонструючи величезний бюст в декольте. Модель стояла на мосту, показавшись на тлі річки.

"1 or 2? Перший день жорсткого локдауну (автобуси і метро закриті в Києві тільки по спецпропусках (вранці пробки 10 балів, а таксі 500-800 грн., і так до 16 числа попередньо ((а що далі буде невідомо... Як-то так. Зате погода чудова", - написала Міла Кузнєцова.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром бюста запаморочила голову своїм декольте, похитавшись на гойдалки.

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