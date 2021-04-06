Американська модель і актриса Емілі Ратаковски закрутила голову образом в чорній кофті з декольте після пологів

Вже давно не секрет, що зі спортом у Емілі склалися не дуже хороші стосунки. Замість тренувань, модель вважає за краще піші прогулянки, пробіжки з подругами або розслаблюючу йогу два рази в тиждень. Сама вона активно навіть в період вагітності ходила гуляти по місту з домашнім вихованцем.

А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях. На знімку можна помітити, як Ратаковскі тримає в руках келих.

Її підтягнуті форми виглядають розкішно, а обличчя сяє.Що відразу помітили і шанувальники зірки, але були спантеличені її вибором випивки, адже вона годує грудьми:

"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово🧡 🧡; мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті🍈 🍈», - відповідають фанати.

Як можна помітити, в рекламних фотосесіях красуня своїм правилам не поступається. Оскільки також Ратаковскі не любить укладку, її вона практично не використовує.

До жаху боячись зіпсувати волосся, Емілі відмовляється від частих завивок і стайлінгових засобів. Одного разу зірка навіть заявила, що не хоче стати другою Наомі (мова про супермоделі Наомі Кемпбелл, яка облисіла через часте і непомірне використання укладок і нарощувань. – прима. Ред.).

Нагадавши, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами.

А ще Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання.

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі в піджаку навстіж похвалилася ідеальною фігурою.