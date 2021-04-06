Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вскружила голову образом в черной кофте с декольте после родов

Уже давно не секрет, что со спортом у Эмили сложились не очень хорошие отношения. Вместо тренировок, модель предпочитает пешие прогулки, пробежки с подругами или расслабляющую йогу два раза в неделю. Сама она активно даже в период беременности ходила гулять по городу с домашним питомцем.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях. На снимке можно заметить, как Ратаковски держит в руках бокал.

Ее подтянутые формы выглядят роскошно, а лицо сияет.Что сразу подметили и поклонники звезды, но были озадачены ее выбором выпивки, ведь она кормит грудью:

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно🧡🧡; Мам, ладно! 😂🙌; так красиво!!; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе 🍈🍈», - отвечают фанаты.

Как можно заметить, в рекламных фотосессиях красотка своим правилам не уступает. Поскольку также Ратаковски не любит укладку, ее она практически не использует.

До ужаса боясь испортить волосы, Эмили отказывается от частых завивок и стайлинговых средств. Однажды звезда даже заявила, что не хочет стать второй Наоми (речь о супермодели Наоми Кэмпбелл, которая облысела из-за частого и непомерного использования укладок и наращиваний. – прим. Ред.).

Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.

А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.

Также Politeka сообщала, что Ратаковски в пиджаке нараспашку похвасталась идеальной фигурой.