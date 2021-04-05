Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі продовжує розбурхувати публіку образами без одягу

Після народження дитини Емілі припинила оновлювати сторінку в Instagram, але шанувальників це не засмучує – вони публікують на фан-акаунтах кращі фото знаменитості, захоплюючись її зовнішністю і яскравим виглядом. За словами ж самої дівчини, у неї немає особливих секретів краси, їй просто пощастило з генетикою.

Зі спортом у Емілі склалися не дуже хороші стосунки. Замість тренувань, модель вважає за краще піші прогулянки, пробіжки з подругами або розслаблюючу йогу два рази в тиждень. Як можна помітити на фото, на якому дівчина позує повністю без одягу, вона виглядає досить струнко для тієї, хто зовсім не займається спортом.

Її підтягнуті форми виглядають розкішно, а обличчя сяє. У той же час модель стверджує, що до 20 років абсолютно не замислювалася про стан шкіри і не вмивалася на ніч. Зараз же все навпаки, так як Ратаковскі боїться зіпсувати обличчя. Не меншим страхом є страх втратити волосся.

Навіть на показах модель відмовляється від укладок, щоб не повторити сумний досвід облисілої моделі Наомі Кемпбелл.

Також користувачі вирішили згадати, як Емілі відпочивала біля басейну. "Імператриця моди" сиділа біля кромки, надівши купальник, а також сонцезахисні окуляри. Ратаковскі посміхалася, демонструючи не тільки розкішну фігуру мрії, але і пишний бюст, який випирав з ниточок бюстгальтера. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, прибравши їх частково за спину.

Так як кадр був розміщений на фан-сторінці, коментарів під ним не виявилося, але Передплатники встигли поставити кілька лайків, захоплюючись апетитними вигинами красуні.