Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски продолжает будоражить публику образами без одежды
После рождения ребенка Эмили прекратила обновлять страницу в Инстаграм, но поклонников это не печалит – они публикуют на фан-аккаунтах лучшие фото знаменитости, восхищаясь ее внешностью и ярким видом. По словам же самой девушки, у нее нет особых секретов красоты, ей просто повезло с генетикой.
Со спортом у Эмили сложились не очень хорошие отношения. Вместо тренировок, модель предпочитает пешие прогулки, пробежки с подругами или расслабляющую йогу два раза в неделю. Как можно заметить на фото, на котором девушка позирует полностью без одежды, она выглядит достаточно стройно для той, кто совсем не занимается спортом. В комментариях девушку даже назвали "Богиня чувственности", подмечая удачный вид.
Ее подтянутые формы выглядят роскошно, а лицо сияет. В то же время модель утверждает, что до 20 лет абсолютно не задумывалась о состоянии кожи и не умывалась на ночь. Сейчас же всё наоборот, так как Ратаковски боится испортить лицо. Не меньшим страхом является страх лишиться волос.
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Даже на показах модель отказывается от укладок, чтобы не повторить печальный опыт облысевшей модели Наоми Кэмпбелл.
Также пользователи решили вспомнить, как Эмили отдыхала у бассейна. "Императрица моды" сидела у кромки, надев купальник, а также солнцезащитные очки. Ратаковски улыбалась, демонстрируя не только роскошную фигуру мечты, но и пышный бюст, который выпирал из ниточек бюстгальтера. Волосы звезда решила оставить распущенными, убрав их частично за спину.
Так как кадр был размещен на фан-страничке, комментариев под ним не оказалось, но подписчики успели поставить несколько лайков, восхищаясь аппетитными изгибами красотки.
Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.
А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.
Также Politeka сообщала, что Ратаковски в пиджаке нараспашку похвасталась идеальной фигурой.