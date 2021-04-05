Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски продолжает будоражить публику образами без одежды

После рождения ребенка Эмили прекратила обновлять страницу в Инстаграм, но поклонников это не печалит – они публикуют на фан-аккаунтах лучшие фото знаменитости, восхищаясь ее внешностью и ярким видом. По словам же самой девушки, у нее нет особых секретов красоты, ей просто повезло с генетикой.

Со спортом у Эмили сложились не очень хорошие отношения. Вместо тренировок, модель предпочитает пешие прогулки, пробежки с подругами или расслабляющую йогу два раза в неделю. Как можно заметить на фото, на котором девушка позирует полностью без одежды, она выглядит достаточно стройно для той, кто совсем не занимается спортом. В комментариях девушку даже назвали "Богиня чувственности", подмечая удачный вид.

Ее подтянутые формы выглядят роскошно, а лицо сияет. В то же время модель утверждает, что до 20 лет абсолютно не задумывалась о состоянии кожи и не умывалась на ночь. Сейчас же всё наоборот, так как Ратаковски боится испортить лицо. Не меньшим страхом является страх лишиться волос.

Даже на показах модель отказывается от укладок, чтобы не повторить печальный опыт облысевшей модели Наоми Кэмпбелл.

Также пользователи решили вспомнить, как Эмили отдыхала у бассейна. "Императрица моды" сидела у кромки, надев купальник, а также солнцезащитные очки. Ратаковски улыбалась, демонстрируя не только роскошную фигуру мечты, но и пышный бюст, который выпирал из ниточек бюстгальтера. Волосы звезда решила оставить распущенными, убрав их частично за спину.

Так как кадр был размещен на фан-страничке, комментариев под ним не оказалось, но подписчики успели поставить несколько лайков, восхищаясь аппетитными изгибами красотки.