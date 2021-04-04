Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, захопивши виглядом
Як пише Politeka.net, Келлі Гейл вже встигла побудувати кар'єру успішної моделі. Дівчина обожнює спорт і часто ділитися порадами в Instagram, як досягти ідеального тіла. Не забуває дівчина показати і себе, хвалячись результатами роботи над собою.
Цей раз не став винятком, адже Келлі з'явилася на новому фото в купальнику. Волосся красуня зібрала в кіски, а знімала сама себе на телефон, захоплюючи ідеальною фігурою.
На другому кадрі Келлі показала, як гуляла по пляжу, прикривши тіло рушником. Дівчина в руках тримала чашку з зігріваючим напоєм, хвалячись прогулянкою.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже Гейл опублікувала кадри в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться додати: "соковитість зашкалює, це заборонений прийом".
Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула стрункою фігурою в бікіні.
Так, на одному з останніх знімків в Instagram, красуня постала в міні-бікіні. Невеликі трикутники тканини навряд чи утримували бюст, а тонкі бретельки обплели тіло, підкресливши його стрункість.
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