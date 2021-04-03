Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, приспустила одяг, щоб показати форми

Молода модель, яка прославилася завдяки своїй любові до пластику, вирішила блиснути головним «надбанням», спускаючи одяг. Справа в тому, що знамення красуня звикла до критики: що б вона не робила, що б не говорила – її завжди засипають неоднозначними відгуками в Instagram.

На фан-акаунті з'явилося фото, яке не так давно обговорювали в мережі через його очевидну відвертість. У піжамі на підлозі, Олена прогнулася і виставила вгору сідниці. Випинаючи вгору, не забула дівчина ще й приспустити піжамні штани, щоб заодно показати, як виглядають її форми після збільшення.

Насправді, Олена збільшила не тільки сідниці, але і груди до шостого розміру, змінила форму губ, вилиць і навіть форму носа. Також Омович може похвалитися інтимним пірсингом і аномальної худорбою – через обмін речовин вона не тільки не товстішає, але і може схуднути, навіть якщо буде іноді їсти шкідливу їжу.

Раніше Олена поділилася з фоловерами гарячим кадром, на якому відображена в цікавій локації, вона присіла на велику світлу подушку і не дивиться в об'єктив. Перед камерою модель з'явилася в одній білизні

У підписі до публікації Олена написала:"втратила апетит". Шанувальники тут же почали обговорювати нову публікацію моделі, засинаючи її в коментарях до фото. "А що побачила?", "Вау, цікаво", "мила собачка", "красуня", "гаряча Малятко", "прекрасна жінка", "лялька", "красива", " Солодка, насолодіться...",- пишуть у коментарях до фото.

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