Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, приспустила одежду, чтобы показать формы

Молодая модель, которая прославилась благодаря своей любви к пластике, решила сверкнуть главным «достоянием», спуская одежду. Дело в том, что знамения красотка привыкла к критике: что бы она не делала, что бы не говорила – ее всегда засыпают неоднозначными отзывами в Инстаграм.

На фан-аккаунте появилось фото, которое не так давно обсуждали в сети из-за его очевидной откровенности. В пижаме на полу, Алена прогнулась и выставила вверх ягодицы. Выпячивая вверх достоинства, не забыла девушка еще и приспустить пижамные брюки, чтобы заодно показать, как выглядят ее формы после увеличения.

В действительности, Алена увеличила не только ягодицы, но и грудь до шестого размера, сменила форму губ, скул и даже форму носа. Также Омович может похвастаться интимным пирсингом и аномальной худобой – из-за обмена веществ она не только не толстеет, но и может похудеть, даже если будет иногда есть вредную пищу.

Ранее Алена поделилась с фолловерами горячим кадром, на котором запечатлена в интересной локации, она присела на большую светлую подушку и не смотрит в объектив. Перед камерой модель появилась в одном белье

В подписи к публикации Алена написала: "Потеряла аппетит". Поклонники тут же принялись обсуждать новую публикацию модели, засыпая ее комитентами в комментариях к фото. "А что увидела?", "Вау, интересно", "Милая собачка", "Красотка", "Горячая малышка", "Прекрасная женщина", "Кукла", "Красивая", "Сладкая, насладитесь...", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини.

Как сообщала Politeka, Украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.

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