Співачка Надія Мейхер поділилася стильними образами після чергової фотосесії

Артистка звикла до підвищеної уваги шанувальників в Instagram до своєї персони. Починаючи від компліментів і закінчуючи питаннями по догляду за собою, Мейхер постійно засипають коментарями в мережі. Цього разу зірка вирішила підкорити новим образом.

Так, Мейхер поділилася серією кадрів, зроблених на зйомці, під час роботи над новою фотосесією. Там Надія постала в новому весняному образі і заодно підкорила чуттєвістю, завзято посміхаючись і показуючи себе.

Тим не менш, більш зухвалим і незабутнім вийшов кадр, на якому співачка позувала спиною до камери, але підкреслила тим самим фігуру в жовтій сукні практично в підлогу. Тонкі лямки вбрання, як і виріз в зоні декольте, були досить низько, щоб показати "ось, де жарко", адже зірка позувала без ліфчика. Приталений силует, відсутність принтів і прикрас лише підкреслили унікальність лаконічного образу в цей раз.

Також в Instagram-пабліку шоу розмістили фото Надії та її інтерв'ю, яке дала співачка після виступу. Надія розповіла, що костюм і пісню вибирала сама зірка. Однак в самому костюмі було дуже непросто перебувати. Через те, що маска насправді дуже маленька, в ній практично немає простору.

Шанувальники розхвалили співачку, заявивши, що вона чудово виступила, а деякі навпаки розкритикували бажання брати участь в різних шоу.

"Вона крута, як гарно заспівала", "Мейхер не знає куди себе вже встромити!! В чому в усьому вона талановита?? Тільки співає, бо актріса з неї не ахті, тепер сюди вже на старість бо нікуда не беруть, не люблю, вона не приємна, колись давала інтерв'ю, така зверхня, така нагла, просто фуууу", "Краще б у журі замість Полякової, запросили б Мейхер !!", "Неземна, дуже талановита", - написали фанати.

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