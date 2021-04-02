Певица Надежда Мейхер поделилась стильными образами после очередной фотосессии

Артистка привыкла к повышенному вниманию поклонников в Инстаграм к своей персоне. Начиная от комплиментов и заканчивая вопросами по уходу за собой, Мейхер постоянно засыпают комментариями в сети. В этот раз звезда решила покорить новым образом.

Так, Мейхер поделилась серией кадров, сделанных на съемке, во время работы над новой фотосессией. Там Надежда предстала в новом весеннем образе и заодно покорила чувственностью, задорно улыбаясь и показывая себя.

Тем не менее, более дерзким и запоминающимся получился кадр, на котором певица позировала спиной к камере, но подчеркнула тем самым фигуру в желтом платье практически в пол. Тонкие лямки наряда, как и вырез в зоне декольте, были достаточно низко, чтобы показать "вот, где жарко", ведь звезда позировала без лифчика. Приталенный силуэт, отсутствие принтов и украшений лишь подчеркнули уникальность лаконичного образа в этот раз.

Также в Инстаграм-паблике шоу разместили фото Надежды и ее интервью, которое дала певица после выступления. Надежда рассказала, что костюм и песню выбирала сама звезда. Однако в самом костюме было очень непросто находиться. Из-за того, что маска на самом деле очень маленькая, в ней практически нет пространства.

Поклонники расхвалили певицу, заявив, что она чудесно выступила, а некоторые наоборот раскритиковали желание участвовать в различных шоу.

"Вона крута, як гарно заспівала", "Мейхер не знає куди себе вже встромити!! В чому в усьому вона талановита?? Тільки співає, бо актріса з неї не ахті, тепер сюди вже на старість бо нікуда не беруть, не люблю, вона не приємна, колись давала інтерв'ю, така зверхня, така нагла, просто фуууу", "Лучше бы в жюри вместо Поляковой, пригласили бы Мейхер !!", "Неземная, очень талантливая", - написали фанаты.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер после впечатляющего номера на шоу "Маска" зацепила украинцев откровением: "Нет слов, было просто...".

Как сообщала Politeka, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".

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