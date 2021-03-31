Українська співачка Настя Каменських вразила розміром форм в глибокому декольте

Брюнетка зводить з розуму чоловіків, завдяки своїм природним даним, передає Politeka.net. Настя вибирає найсміливіші вбрання, граючи з фантазіями чоловіків.

Ось і цього разу пекуча красуня похвалилася зовнішністю в оксамитовому вбранні з декольте. Каменських злегка нахилилася, в результаті здавалося, що пишний бюст зараз вистрибне з одягу у намистинах.

Макіяж зробив погляд зірки більш глибоким, а завершила образ чорна перука з зачіскою каре.

"😍 🖤",- поставили автори поста у фан-групі.

Публікація вже зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Очі красиві 😏", " Вау!🔥 🔥 🔥 ", "Сонечко наше🔥 🔥 🔥", "дуже красива", "ви вже вибачте, я подивився не на те, Але я офігел😂 😉", "та ти красива", "Ну нарешті нормальний образ, а то все в купальнику в купальнику", "Вау🔥", "я дуже люблю цю українку",-написали користувачі мережі.

Відзначимо, Настя Каменських, як і будь-яка інша зірка, ретельно стежить за своєю зовнішністю. Важливо, щоб все виглядало ідеально - від волосся, до нігтів.

Співачка розповіла, що використовує масла для волосся, щоб те не було сухим.

А щоб "шевелюра" росла швидше зірка використовує нікотинову кислоту з екстрактом алое. Настя радить втирати суміш ампул в суху шкіру голови 15 хвилин. Залишити на 1 годину і після - помити голову.

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