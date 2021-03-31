Украинская певица Настя Каменских впечатлила размером форм в глубоком декольте

Брюнетка сводит с ума мужчин, благодаря своим природным данным, передает Politeka.net. Настя выбирает самые смелые наряды, играя с фантазиями мужчин.

Вот и в этот раз жгучая красотка похвасталась внешностью в бархатном наряде с декольте. Каменских слегка наклонилась, в результате казалось, что пышный бюст сейчас выпрыгнет из одежды в бусинах.

Макияж сделал взгляд звезды более глубоким, а завершил образ черный парик с прической каре.

"😍🖤", - поставили авторы поста в фан-группе.

Публикация уже собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Глаза красивые 😏", "Вау!🔥🔥🔥", "Солнышко наше 🔥🔥🔥", "Очень красивая", "Вы уж простите, я посмотрел не на то, но я офигел 😂😉", "Та ты красивая", "Ну наконец-то нормальный образ, а то все в купальнике в купальнике", "Вау🔥", "Я очень люблю эту украинку", - написали пользователи сети.

Отметим, Настя Каменских, как и любая другая звезда, тщательно следит за своей внешностью. Важно, чтобы все выглядело идеально - от волос, до ногтей.

Певица рассказала, что использует масла для волос, чтобы те не были сухими.

А чтобы "шевелюра" росла быстрее звезда использует никотиновую кислоту с экстрактом алоэ. Настя советует втирать смесь ампул в сухую кожу головы 15 минут. Оставить на 1 час и после - помыть голову.

Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"

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