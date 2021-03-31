Відома модель Белла Хадід блиснула формами в прозорій сукні

Красуня бере участь у сміливих фотосесіях, показуючи спокусливі форми у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула принадами в прозорій сукні.

Фото було зроблено в рамках фотосесії для журналу Elle випуску серпень 2020 рік. Красуня прилягла на дошку, розміщену на землі.

Прозора тканина прочинилася і завдяки цьому показався пружний животик знаменитості. Проста зачіска стала відмінним завершенням до такого відвертого образу.

Також шанувальники зірки згадали й про інші знімки, зроблені в рамках зазначеної фотосесії. Наприклад, красуня позувала на природі з кіньми.

Відомо, що до того як стати моделлю зірка професійно займалася верховою їздою. Зараз це перетворилося на її захоплення, вона обожнює коней.

"Одні з моїх улюблених статей та фото з Беллою, ймовірно, тому що, вона показана на 100% в її повсякденному житті, що складається з любові й природи, ці фотографії ілюструють сторону Белли, яку я люблю найбільше", - написав автор поста.

За 20 хвилин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі писали компліменти в бік гарячої красуні.

Відзначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя. За його словами, у моделі ідеальні пропорції.

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