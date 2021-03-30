Зірка блиснула всім без сорому

Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, без сорому "вивалила" бюст

Модель володіє пишними формами, за що її відразу ж прозвали копією американської діви, пише Politeka.net. Відомо, що красуня в студентстві працювала фітнес-тренером і мала непоганий заробіток.

Дівчину помітили після того, як вона потрапила в один зі студентських роликів про моду.

Зараз на сторінку моделі в Instagram підписані 329 тисяч осіб, яких вона регулярно балує своїми гарячими знімками.

Так, цього разу Гюль позувала в обтягуючій сукні. Красуня розстебнула блискавку, і показала пишний бюст. Груди стали головним акцентом образу, але не варто обходити увагою пишні стегна знаменитості. Разом з тонкою талією сідниці створювали вигин, що зачаровує.

Модель завершила образ аксесуарами. А її фірмовий макіяж з акцентом на пишні вії й пухкі губи виглядав чудово.

За шість годин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Номер один 🔥❤️", "😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ чудова 😍😍😍😍😍", "Краса ❤️", "ВАУ, КРАСИВА ГАРЯЧА ЖІНКА ❤️💋❤️💋😍😍😍😍 ТИ МЕНІ ПОДОБАЄШСЯ", "🔥🔥🔥🔥 дуже красиво 🔥🔥🔥🔥🔥", "Неймовірна", "Чудова неймовірна цукерочка для очей", "Смачна, ням-ням", "Яка королева", "🔸 Вона доставляє більше всіх 👌", "ти моя коштовність і красуня ❤️", "Ти така прекрасна 🌹💕", "ти дуже гарна 😍", - написали користувачі мережі.

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