Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, без стеснения "вывалила" бюст

Модель обладает пышными формами, за что ее сразу же прозвали копией американской дивы, пишет Politeka.net. Известно, что красотка в студенчестве работала фитнес-тренером и имела неплохой заработок.

Девушку заметили после того, как она попала в один из студенческих роликов о моде.

Сейчас на страницу модели в Инстаграм подписаны 329 тысяч человек, которых она регулярно балует своими горячими снимками.

Так, в этот раз Гюль позировала в обтягивающем платье. Красотка расстегнула молнию, и показала пышный бюст. Грудь стала главным акцентом образа, но не стоит обходить вниманием пышные бедра знаменитости. Вместе с тонкой талией ягодицы создавали завораживающей изгиб.

Модель завершила образ аксессуарами. А ее фирменный макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы смотрелся чудесно.

За шесть часов публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Номер один 🔥❤️", "😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ великолепная 😍😍😍😍😍", "Красота ❤️", "ВАУ, КРАСИВАЯ ГОРЯЧАЯ ЖЕНЩИНА ❤️💋❤️💋😍😍😍😍 ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ", "🔥🔥🔥🔥 очень красиво 🔥🔥🔥🔥🔥", "Невероятная", "Замечательная невероятная конфетка для глаз", "Вкусная, ням-ням", "Какая королева", "🔸 Она доставляет больше всех 👌", "ты очень моя драгоценность и красотка ❤️", "Ты такая прекрасная 🌹💕", "ты слишком красивая 😍", - написали пользователи сети.

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