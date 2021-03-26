Українська співачка і підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі показала пристрасні кадри в розстебнутій сорочці
Співачка, яка набирає популярність, поділилася спокусливим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, на кадрах співачка заворожує глядачів своїм фатальним образом. Ліда Лі лежить на якійсь поверхні, дивлячись кудись убік. Сорочка співачки розстебнута, а сама Ліда повільно проводить червоною трояндою по своїх грудях, розбурхуючи уяву жаркими кадрами.
Макіяж виконавиці повністю відповідає навколишньому середовищу: чорні стрілки, пишні вії і червона помада.
Особливої атмосферності відео надає панує в приміщенні напівтемрява, який розбиває лише червоне світло. Все це додає образу співачки ще більше пристрасті.
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Шанувальники Ліди Лі не змогли пройти повз таких кадрів і тут же почали засипати співачку компліментами.
"Оуууу!", "Роза", "Вау», «о мій бог, чорт візьми», «яка», «Ох», "вогонь", - пишуть люди в коментарях.
Відзначимо, що Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки) здобула популярність після участі в «Голос країни», де вона виступала в команді Монатіка, у якого до цього була в ролі бек-вокалістки. Після проекту виконавиця вирішила почати сольну кар'єру, а її колишній тренер взявся за її продюсування.
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