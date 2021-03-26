Вот это да!

Украинская певица и подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли показала страстные кадры в расстегнутой рубашке

Набирающая популярность исполнительница поделилась соблазнительным видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на кадрах певица завораживает зрителей своим роковым образом. Лида Ли лежит на некоей поверхности, глядя куда-то в сторону. Рубашка певицы расстегнута, а сама Лида медленно проводит алой розой по своей груди, будоража воображение жаркими кадрами.

Макияж исполнительницы полностью соответствует окружающей обстановке: черные стрелки, пышные ресницы и красная помада.

Особой атмосферности видео придает царящий в помещении полумрак, который разбивает лишь красный свет. Все это придает образу певицы еще больше страсти.

Поклонники Лиды Ли не смогли пройти мимо таких кадров и тут же принялись засыпать певицу комплиментами.

«Оуууу!», «Роза», «Вау», «О мой бог, черт возьми», «Какова», «Ох», «Огонь», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) получила известность после участия в «Голос країни», где она выступала в команде Монатика, у которого до этого была в роли бэк-вокалистки. После проекта исполнительница решила начать сольную карьеру, а ее бывший тренер взялся за ее продюсирование.

Напомним, что подопечная Монатика в супероткровенном наряде залезла на стол и повиляла своими "булочками": "Безумно красивая".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в дерзком мини бросила вызов легендарной Кэтрин Зета Джонс: "Это волшебно".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика в прозрачном наряде насладилась ритмом страсти в руках жгучего брюнета: "Глаз не оторвать".