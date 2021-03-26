Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала розкішну фігуру в пікантному вигляді

Як пише Politeka.net, Лера активно активно займається своїм просуванням не тільки на телеекрані, а й в Instagram. І хоча у красуні не так багато фанатів, як У інших актрис з "жіночого кварталу", Лері є що показати. Зірка часто публікує пікантні фотосесії і радує різними подіями з життя.

Цього разу красуня вирішила показати себе в червоному купальнику. Зірка стояла в роздягальні, виставивши ніжку і без сорому демонструючи розкішну фігуру. Кадр вийшов в червоних тонах, що додатково додало ноту пікантності фотографії.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, адже кадр був опублікований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "так, Крихітка, продовжуй".

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Товстолес не складає труднощів продемонструвати фігуру в кращому світлі, що вона і зробила на останній зйомці. Лера позувала в простій червоній білизні і спокусливо вигнулася, демонструючи в різних позах підтягнуту фігуру, за якою ретельно стежить в спортзалі.

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