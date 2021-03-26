Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала розкішну фігуру в пікантному вигляді
Як пише Politeka.net, Лера активно активно займається своїм просуванням не тільки на телеекрані, а й в Instagram. І хоча у красуні не так багато фанатів, як У інших актрис з "жіночого кварталу", Лері є що показати. Зірка часто публікує пікантні фотосесії і радує різними подіями з життя.
Цього разу красуня вирішила показати себе в червоному купальнику. Зірка стояла в роздягальні, виставивши ніжку і без сорому демонструючи розкішну фігуру. Кадр вийшов в червоних тонах, що додатково додало ноту пікантності фотографії.
Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, адже кадр був опублікований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "так, Крихітка, продовжуй".
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Настя Каменських без штанів в образі дівчинки-підлітка показала українцям язик: "Посоромилася б..."
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
Олег Винник, обійнявшись зі своєю маленькою копією, розбередив серця "вовчиць": "Росте..."
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
Ми писали, що відома українська актриса Валерія Товстолес влаштувала спекотну зйомку в одній червоній білизні.
Товстолес не складає труднощів продемонструвати фігуру в кращому світлі, що вона і зробила на останній зйомці. Лера позувала в простій червоній білизні і спокусливо вигнулася, демонструючи в різних позах підтягнуту фігуру, за якою ретельно стежить в спортзалі.
Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" переборщила з розтяжкою, показуючи форми в спідниці з вирізом
А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" блиснула найапетитнішим у приталеній сукні
Також Politeka повідомляла, що зірка "жіночого кварталу" в міні-ТОПі, попітнівши в спортзалі, показала нову фігуру