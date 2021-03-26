Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала роскошную фигуру в пикантном виде
Как пишет Politeka.net, Лера активно активно занимается своим продвижением не только на телеэкране, но и в Инстаграм. И хотя у красотки не так много фанатов, как у других актрис из "Женского квартала", Лере есть что показать. Звезда часто публикует пикантные фотосессии и радует различными событиями из жизни.
В этот раз красотка решила показать себя в красном купальнике. Звезда стояла в раздевалке, выставив ножку и без стыда демонстрируя роскошную фигуру. Кадр получился в красных тонах, что дополнительно добавило ноту пикантности фотографии.
Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, ведь кадр был опубликован в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Да, крошка, продолжай".
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Мы писали, что известная украинская актриса Валерия Товстолес устроила жаркую съемку в одном красном белье.
Товстолес не составляет труда продемонстрировать фигуру в лучшем свете, что она и сделала на последней сьемке. Лера позировала в простом красном белье и соблазнительно выгнулась, демонстрируя в разных позах подтянутую фигуру, за которой тщательно следит в спортзале.
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