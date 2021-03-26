Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у чорній майці засвітила форми без ліфчика

Після розлучення з Бредом Піттом Джолі припинила так часто з'являтися на публіці, змінила імідж і не дає інтерв'ю. Причому вона зайнялася своїми обов'язками в ООН, в благодійних фондах, приділяючи увагу більше цій роботі, ніж акторській кар'єрі. Тому стиль Джолі в одязі став більш консервативним.

На фото, які шанувальники представили в мережі, можна помітити, що деякі пікантні деталі образів Анджеліни залишаються незмінними. Наприклад, її нелюбов до ліфчиків. Зірка не любить приховувати бюст і майже завжди ходить без бюстгальтерів, правда без будь-яких відкритих акцентів.

Проте, вид в шовковій майці на бретельках і з мереживами по лінії декольте надали фігурі зірки більш ніжних обрисів, а їй самій – пікантності, адже вийшло так, що головне було все напоказ.

Як можна помітити, легендарна Лара Крофт вже давно трансформувалася в зразкову ікону стилю, в якому переважають базовий мінімалізм і стриманість. Причому фігура Джолі завжди була не ідеальна. Високі і широкі плечі, вузькі стегна і відсутність талії артистка вирішила грамотно ховати за допомогою простих нарядів, акцент яких зміщується до зони бюста.

Як видно ще на одному фото, квітковий наряд з вирізом не був винятком в образах Джолі. В цілому непомітна колірна гамма і мінімум деталей підкріплюються високою якістю тканин і ідеальною посадкою. Виділена зона грудей добре привертає увагу, а самій артистці навіть не треба розставляти акценти на обличчі, роблячи яскравий макіяж.

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