Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в черной майке засветила формы без лифчика

После развода с Брэдом Питтом Джоли прекратила так часто появляться на публике, сменила имидж и не дает интервью. Причем она занялась своими обязанностями в ООН, в благотворительных фондах, уделяя внимание больше этой работе, чем актерской карьере. Поэтому стиль Джоли в одежде стал более консервативным.

На фото, которые поклонники представили в сети, можно заметить, что некоторые пикантные детали образов Анджелины остаются неизменными. К примеру, ее нелюбовь к лифчикам. Звезда не любит скрывать бюст и почти всегда ходит без бюстгальтеров, правда без каких-либо открытых акцентов.

Тем не менее, вид в шелковой майке на бретельках и с кружевами по линии декольте придали фигуре звезды более нежных очертаний, а ей самой – пикантности, ведь вышло так, что главное было все напоказ.

Как можно заметить, легендарная Лара Крофт уже давно трансформировалась в образцовую икону стиля, в котором преобладают базовый минимализм и сдержанность. Причем фигура Джоли всегда была не идеальна. Высокие и широкие плечи, узкие бедра и отсутствие талии артистка решила грамотно прятать при помощи простых нарядов, акцент которых смещается к зоне бюста.

Как видно еще на одном фото, цветочный наряд с вырезом не был исключением в образах Джоли. В целом неброская цветовая гамма и минимум деталей подкрепляются высоким качеством тканей и идеальной посадкой. Выделенная зона груди хорошо привлекает внимание, а самой артистке даже не надо расставлять акценты на лице, делая яркий макияж.

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