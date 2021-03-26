Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі в атласному вбранні не стала ховати головну красу

Незважаючи на свій вік, модельну кар'єру легендарна красуня припиняти на планує найближчим часом. Навпаки, Беллуччі стала навіть частіше ділитися новими образами і вражати фігурою. Цей раз не був винятком.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Моніка поділилася фото з новим образом, на якому позувала в атласному вбранні з глибоким декольте і змогла підкорити навіть незвичайною зачіскою.

Вона приміряла невластивий їй зухвалий образ: одягла шовковий наряд з глибоким декольте, підкреслила форми і одягла досить великий аксесуар від Cartier. Також Моніка виділила очі темними тінями, а в якості зачіски були обрані пишні афрокудрі.

"Неймовірна моделька, просто приголомшлива😙; цей знімок-все, ти така красива; такі красиві жінки поза законом, люблю тебе Моніка; ви дуже красива і чарівна жінка; завжди підходяща і чудова Моніка❤️ не для простих смертних; красивий і чуттєвий вигляд; Красиво ❤️; Ти єдина жінка, якій Я бажаю мати таке ж гарне обличчя завжди; Афро не потрібно; Омгу, ти приголомшлива!».

Не секрет, що модель протягом багатьох років розбурхує своїми образами, показує яскраві фото зі світських заходів і не боїться критики, адже виглядає бездоганно завдяки правильному догляду за собою. Секретами краси Белуччі цікавляться мільйони жінок, які бажають таку ж фігуру, як і у неї.

Як можна помітити, навіть раніше Моніка підтримувала себе у формі і строго контролювала вагу, щоб мати можливість брати участь в таких ось зйомках в одній білизні. У простому, але акуратному комплекті зірка блищала у всій красі завдяки вдалому ракурсу і самої зовнішності.

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