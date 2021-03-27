Актриса Анна Саліванчук поділилася серією чуттєвих кадрів зі своєї фотосесії з конем

Так, цього разу 35-річна дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію чуттєвих і яскравих фото, відзнятих взимку на природі в лісі. Причому позувала Анна в яскраво-червоному платті і сидячи на коні. Свою сміливу і стильну фотосесію артистка вирішила доповнити відповідним повчальним підписом зі старою притчею:

"Один старий знайшов у лісі прекрасну білу кобилицю. Він привів її до себе додому і став за нею доглядати.

І всі сусіди говорили: "треба ж, як тобі пощастило! Адже така красива кобила, це ж цілий скарб!"А старий відповідав:» не знаю, пощастило мені чи ні, але знаю, що треба тепер для коня будувати стайню", і замість міркувань йшов будувати стайню.

В один далеко не прекрасний день кінь втік. І всі сусіди знову зібралися у старого, міркуючи: "Ох, яке невезіння! Кінь втік, яка втрата!». А старий сказав:»Не знаю, везіння це чи невезіння, знаю тільки, що стайню мені можна не будувати".

Через тиждень кінь повернувся, і не один, а привела з собою цілий табун коней. І сусіди заздрісно ахали: "Ну як пощастило знову старому!""А старий розважливо відповів:»Не знаю, добре це чи погано, але знаю, що тепер мені треба вчитися розводити коней".

Наступного дня його син став об'їжджати одного з коней, впав і зламав ногу. Сусіди знову запричили: "Ах, яке нещастя! Як же ти тепер впораєшся з усім своїм розрослися господарством?"Старий відповідав:»не знаю, щастя це чи нещастя, знаю тільки, що треба їхати за лікарем і лікувати ногу синові".

Через кілька днів цар цієї країни оголосив набір в армію, і з того села забрали всіх молодих хлопців, залишивши тільки сина старого зі зламаною ногою. Сусіди, синів яких забрали в армію, горюючи і голосячи, прийшли до старого: "як тобі пощастило «що у твого сина виявилася зламана нога! Зате він залишився вдома!»...

Цю притчу можна розповідати нескінченно. А суть в тому, що наше життя складається з нейтральних подій, і ми самі оцінюємо їх як позитивні або негативні. А можна, як старий, не шукати погане або хороше в подіях, а вирішити, які ж дії вам потрібно тепер зробити в ситуації, що склалася, і діяти», - зробила висновки Анна, вражаючи чином на фото.

"Це божевільна Краса!!!; Ти просто вогонь 🔥 ❤️; 🔥дуже дуже красива🔥 🔥; В дикому захваті, вогняна леді💯 👍; дуже красиві😍; Анна ,ви Незрівнянна; примусила задуматися про життя; бездоганна леді», - відповіли фанати.

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