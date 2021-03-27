Актриса Анна Саливанчук поделилась серией чувственных кадров из своей фотосессии с лошадью

Так, в этот раз 35-летняя жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала на своей странице в Инстаграм серию чувственных и ярких фото, отснятых зимой на природе в лесу. Причем позировала Анна в ярко-алом платье и сидя на лошади. Свою смелую и стильную фотосессию артистка решила дополнить соответствующей поучительной подписью со старой притчей:

«Один старик нашёл в лесу прекрасную белую кобылицу. Он привёл её к себе домой и стал за ней ухаживать.

И все соседи говорили: «Надо же, как тебе повезло! Ведь такая красивая кобыла, это же целое сокровище!» А старик отвечал: «Не знаю, повезло мне или нет, но знаю, что надо теперь для лошади строить конюшню», и вместо рассуждений шёл строить конюшню.

В один далеко не прекрасный день лошадь убежала. И все соседи опять собрались у старика, рассуждая: «Ох, какое невезение! Лошадь сбежала, какая потеря!». А старик сказал: «Не знаю, везение это или невезение, знаю только, что конюшню мне можно не строить».

Через неделю лошадь вернулась, и не одна, а привела с собой целый табун коней. И соседи завистливо ахали: «Ну как повезло опять старику!"» А старик рассудительно ответил: «Не знаю, хорошо это или плохо, но знаю, что теперь мне надо учиться разводить коней».

На следующий день его сын стал объезжать одного из коней, упал и сломал ногу. Соседи опять запричитали: «Ах, какое несчастье! Как же ты теперь справишься со всем своим разросшимся хозяйством?» Старик отвечал: «Не знаю, счастье это или несчастье, знаю только, что надо ехать за доктором и лечить ногу сыну».

Через несколько дней царь этой страны объявил набор в армию, и из той деревни забрали всех молодых парней, оставив только сына старика со сломанной ногой. Соседи, сыновей которых забрали в армию, горюя и причитая, пришли к старику: «Как тебе повезло, что у твоего сына оказалась сломана нога! Зато он остался дома!»...

Эту притчу можно рассказывать бесконечно. А суть в том, что наша жизнь состоит из нейтральных событий, и мы сами оцениваем их как положительные или отрицательные. А можно, как старик, не искать плохое или хорошее в событиях, а решить, какие же действия вам нужно теперь предпринять в сложившейся ситуации, и действовать», - сделала выводы Анна, поражая образом на фото.

«Это безумная красота!!!; Ты просто огонь 🔥 ❤️; 🔥 ты просто очень очень красивая 🔥🔥; В диком восторге, огненная леди💯👍; Очень красивые😍; Анна ,Вы бесподобная; принудила задуматься о жизни; безупречная леди», - ответили фанаты.

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