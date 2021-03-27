Чарівна співачка Тіна Кароль покрасувалася на зйомках "Ліпсінк Батл" в розкішній червоній сукні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Зірка велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. Так, нещодавно вона прийшла зйомки "Ліпсінк Батл" в дивовижному вбранні, який не залишив байдужим нікого. Тіна зняла себе на телефон з різних ракурсів, демонструючи свій розкішних образ, а ролик опублікувала в Instagram-сторіс.

На кадрах видно, що Кароль з'явилася перед публікою в дивовижному червоному платті незвичайного фасону, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи пружне випирає декольте. Також можна помітити, що наряд досить короткий, а доповнила свій образ співачка червоними туфлями на шпильках. Волосся Тіни зібране в цікаву зачіску з двома пасмами на скронях, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж з улюбленою червоною помадою. Видно, що зірка в захваті від того, що відбувається навколо. Ролик вона підписала так: "Суббота, Ліпсінк Батл. Будете чекати?".

Тіна крім себе показала глядацький зал з глядачами, де проходила зйомка нового шоу "Ліпсінк Батл". Власне, Кароль на пару з Потапом цей проект і веде, так що часто з'являється перед публікою в екстравагантних образах.

Цього разу фанати не змогли прокоментувати новий вихід співачки, адже вона виклала кадри в сторіс. Однак, раніше під постами Тіни залишали такі коментарі: "Королева", "Шарм королеви", "Клас", "Блін, де ж вас красивих таких роблять? Розкішна жінка", "Шикарна жінка, мрія", "Ось вміє Тіна себе подати. Красуня", "Ох, оце ракурс".

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "Та вже, засвербіло".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Дорофєєвою, задерши ніжки вище голови: "Хочете спільний трек?".

Також Politeka писала, Казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: "Це реально подарунок небес".