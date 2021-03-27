Очаровательная певица Тина Кароль покрасовалась на съемках "Липсинк Батл" в роскошном красном платье

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством стиля. Звезда большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. Так, недавно она пришла съемки "Липсинк Батл" в удивительном наряде, который не оставил равнодушным никого. Тина сняла себя на телефон с разных ракурсов, демонстрируя свой роскошных образ, а ролик опубликовала в Instagram-сторис.

На кадрах видно, что Кароль появилась перед публикой в удивительном алом платье необычного фасона, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая упругое выпирающее декольте. Также можно заметить, что наряд весьма короткий, а дополнила свой образ певица красными туфлями на шпильках. Волосы Тины собраны в интересную прическу с двумя прядями на висках, а на ее лице яркий вечерний макияж с любимой красной помадой. Видно, что звезда в восторге от того, что происходит вокруг. Ролик она подписала так: "Суббота, Липсинк Батл. Будете ждать?".

Тина помимо себя показала зрительский зал со зрителями, где проходила съемка нового шоу "Липсинк Батл". Собственно, Кароль на пару с Потапом этот проект и ведет, так что часто появляется перед публикой в экстравагантных образах.

В этот раз фанаты не смогли прокомментировать новый выход певицы, ведь она выложила кадры в сторис. Однако, раньше под постами Тины оставляли такие комментарии: "Королева", "Шарм королевы", "Класс", "Блин, где же вас красивых таких делают? Роскошная женщина", "Шикарная женщина, мечта", "Вот умеет Тина себя подать. Красотка", "Ох, вот это ракурс".

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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